港足再鬥巴林冀不失球謝幕

香港足球隊明晨出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈C組最後一仗，對主場的巴林隊。港足主教練麥柏倫稱，目標繼首循環對壘後，以再次保持不失球謝幕，也期盼港隊核心成員將來能繼續接受有系統的訓練。

麥帥盼核心球員續接受系統訓練

港足於2019年11月在主場0：0悶和巴林隊取得1分，對方後衛拿沙賽後向球迷做出「拉眼角」動作，涉種族歧視被國際足協重罰停賽10場，拿沙現已復出有機會再交手。同組另一場，伊拉克隊將硬撼落後2分的伊朗隊爭首名。港足雖已出局，仍要搶分爭4隊最佳小組第4名，以取亞洲盃外圍賽第3圈席位。麥柏倫說，雖復賽後兩連敗，但指一年半沒集訓下，港足在防守等方面已逐場進步，並稱：「若核心成員能長時間接受有系統訓練，表現肯定可改進，問題是港隊能否保持這種訓練。」

徐宏傑停賽 基頓或演港足地標戰

隊長黃洋稱，出發前已知三鬥西亞隊將非常困難，但會繼續爭分「守住希望」：「每場港隊比賽都很重要，無論為球迷還是長遠香港足球發展，香港球員有責任付出100%努力比賽。」後衛徐宏傑累積兩面黃牌需停賽，煞科戰料會輪換陣容，入籍中堅基頓或迎在港足處子戰，他稱會竭盡所能，有信心為球隊至少搶得1分。