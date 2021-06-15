佐高域劍指金滿貫 法網反勝封王 破天荒兩奪四大滿貫

兩人在去年4強交手亦由佐高域打足5盤險勝，但今次輪到他先失兩盤6：7、2：6。轉捩點出現在第3盤第4局，特薛斯柏斯全局5次無壓力失誤，拉鋸11分鐘後遭破發。過去擅長平擊球的佐高域，混合更多球速慢但高彈跳的上旋球，擾亂及壓制體力下降的特薛斯柏斯，逼到法網近17年來首次決賽打足5盤，並連贏6：3、6：2及6：4反勝，第19次大滿貫封王，僅差宿敵拿度及費達拿1個冠軍。

拿度或棄戰溫網

佐高域亦繼2016年後再次揚威巴黎紅土，但今次4強淘汰拿度，奪標更具說服力。他賽後將球拍贈予場邊一名小球迷，稱對方一直打氣，甚至指導擊球落點。上半年連贏澳網及法網，談到下半季目標時，他表示：「我已在爭金滿貫的主導位置，接下來所有事都可能發生。我可以說自己的溫網目標一定是冠軍。」

費達拿早前已表明法網是為溫網熱身，反觀拿度昨稱：「自4月開始已比賽多場，未決定（參戰）溫布頓，僅肯定不會參加家鄉馬略卡的比賽。」佐高域據報會在馬略卡備戰草地賽季，但同樣不會出戰下周的馬略卡草地賽。溫網首圈則是緊接馬略卡賽決賽。

特薛斯柏斯飲恨 祖母賽前離世

落敗的特薛斯柏斯，賽後無法解釋戰術上反勝為敗的原因，在網上發文稱賽前5分鐘收到祖母病逝的消息。這名希臘籍球手最新世界排名超越法網首圈出局的堤安姆，升上個人新高的第4位。惟他亦以體能為由，棄戰本周的哈雷公開賽。

錦織圭大坂直美鎖定東奧席位

東奧網球單打項目計分期亦隨法網落幕而完結，名將錦織圭雖近10年來首次失落日本第一之位，但仍與西岡良仁、女將大坂直美等獲得參賽資格，法網8強分子霍堅拿，則最後關頭搶走西班牙第4席男單資格。