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2021年6月15日星期二
麥巴比專注德法戰 拒因風波礙備戰 淡化內訌籲團結
C朗領葡軍征匈牙利 6.7萬球迷入座添壓力
艾歷臣拒棄足球 昏迷原因未明 卡斯柏舒米高怨艾出事後丹麥缺支援
捷克挫蘇格蘭響頭炮 舒希克近50碼笠射破網締紀錄
荷蘭除烏 白蘭特曾因艾歷臣拒上陣
尼馬傳射居功 巴西美洲盃揭幕戰3蛋贈委國
體壇快訊：華拉堤迎瑞士勢復出
電視精選
佐高域劍指金滿貫 法網反勝封王 破天荒兩奪四大滿貫
港足再鬥巴林冀不失球謝幕
籃網不敵公鹿艾榮傷出 三巨頭餘杜蘭特領軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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