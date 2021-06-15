艾歷臣拒棄足球 昏迷原因未明 卡斯柏舒米高怨艾出事後丹麥缺支援

正在丹麥哥本哈根一間醫院治療的基斯甸艾歷臣，在意外發生後首度回應事件，除感謝外界支持外，又強調自己「不會放棄，現在感覺好多了，但我希望了解自己到底發生什麼事」。丹麥隊軍醫馬田保臣則透露，艾歷臣已可與人交談，至目前為止所有檢測均未發現異樣，因此仍未能斷定昏迷成因。

與此同時，被指要求在艾歷臣昏倒後繼續比賽的丹麥隊，有球員暗示當時孤立無援。門將卡斯柏舒米高及前鋒巴夫韋迪稱，對當時在短時間內要決定是否繼續比賽感到痛惜，但承認可選擇擇日重賽。不過，舒米高暗示未有得到支援：「這時候應有能作決定的人與當局交涉，指出這並非適當時候選擇，然後我們翌日才決定。無論如何一切已發生，希望相關人士能從中學習。」

國米疑為艾歷臣退役籌謀

意大利傳媒則報道，艾歷臣事發後曾發訊息予國際米蘭行政總裁馬路達，稱冀繼續為球會效力。但屬意以艾歷臣為戰術核心的新帥施蒙尼恩沙基，據報擔心對方未能延續球員生涯，要求管理層留用傳被拋售的中場馬泰斯雲仙奴及維達爾。