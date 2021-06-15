麥巴比專注德法戰 拒因風波礙備戰 淡化內訌籲團結

法國隊上周二在最後一場熱身賽，以3：0大勝保加利亞隊本可為歐國盃壯行色，卻發生基奧特賽後埋怨基利安麥巴比不傳球事件，令球隊醞釀出現內訌，教練迪甘斯其後即時淡化事件，但麥巴比昨仍似耿耿於懷：「事件對我是有點影響的，但我們不會對它大肆渲染。我們代表法國出賽，這是最重要的。歐國盃是大賽，一些小事是不會影響球隊備戰的。」

冀基奧特當面表達意見

麥巴比回憶友賽保軍後返回更衣室時，曾恭喜該仗梅開二度的基奧特，但對方不發一言。麥巴比事後才從傳媒報道中得知事件。他說：「我寧願他當面向我表達，甚至可對這件事處理得更嚴肅。在更衣室裏，若我有話要向某人說，我會直接告訴他。我不想這件事影響球隊，况且前面是連場重要比賽，我們沒必要把事情變得複雜和更困難。」

22歲的麥巴比及34歲的基奧特已分別為法國隊入17球和46球，後者僅次於入51球的球隊名宿亨利。然而，麥巴比明晨之戰料與已復操的33歲箭頭賓施馬進攻，基沙文則在兩人身後策應。

魯迪格促骯髒足球抗敵

德國隊在2016年歐國盃4強被法國隊淘汰，接着在2018年世界盃分組賽包尾出局，然後在兩屆歐洲國家聯賽分組賽先包尾後排次席，但去年11月在歐國聯最後一場小組賽以0：6慘負西班牙隊，加上近13戰失20球，只曾3次保持清白，疑已標誌球隊的衰落，迫使教練路維重召曉姆斯和湯馬士梅拿救亡，而梅拿勢與拜仁慕尼黑隊友紐亞、甘美治和基拿比等，在安聯球場一起迎抗強敵。

守衛魯迪格說：「對方擁有傑出前鋒，我們定要為單對單交手中做好準備。我們須放下踢出悅目足球的念頭，須踢得骯髒一點。」

■今日賽程：匈牙利vs.葡萄牙（明晨00：00）、德國vs.法國（明晨03：00）——now616/618台直播

（F組消息）