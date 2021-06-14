三獅挫克軍旗開得勝 史達寧一箭定江山 雪世盃前恥

芝維爾辛祖馬古尼缺陣 修夫基變陣奏效

英格蘭隊是役意外以捷比亞客串左閘，今仗23人名單有齊3名門將，相反原本的正選左閘芝維爾、翼鋒查頓辛祖與剛傷癒的中堅哈利馬古尼只能作壁上觀。英軍賽前續以單膝跪聲援種族平權，2萬名球迷中，掌聲亦夾雜喝倒采聲。「三獅軍團」早段佔盡優勢，菲爾科頓接應史達寧妙傳後起腳中柱，但射手哈利卡尼表現乏善足陳，要到57分鐘才由史達寧入楔建功，最終如之前兩場友賽一樣，小勝1：0。

17歲比寧咸締最年輕上陣紀錄

儘管格仔軍隊長莫迪歷賽前不滿，英格蘭隊被部分傳媒過份吹捧，但英軍仍以較佳形勢打破宿命，第10次參加歐國盃決賽周終首次首戰獲勝。中場加雲菲臘斯首戰大賽表現非常活躍，入球便來自他先避過兩名克羅地亞隊守將，給史達寧的直傳亦恰到好處，上半場18次傳送，包括3次長傳全部成功，亦有一次窩利遠射被救出。英軍末段亦換入中場祖迪比寧咸，後者以17歲349日之齡，成為歐國盃決賽周歷來最年輕上陣球員。

另一場D組比賽今晚上演，蘇格蘭隊確認主場兩仗賽前續站立，但在作客英格蘭隊一戰會單膝跪，聲援種族平權。其對手捷克隊賽前有首席門將柏夫蘭卡背傷退隊，他們亦與克軍一樣因應防疫規定，未在英國設立集訓基地，分組賽3仗均會即日來回。

E組的前冠軍西班牙隊明晨展征途，在主場對瑞典隊。該隊證實中堅迪亞高洛蘭迪早前檢測屬假陽性，可回歸備戰，只餘中場布斯基斯仍在隔離，毋須補選下，解散早前候命的17人B隊。上屆冠軍葡萄牙隊則因祖奧簡斯路染疫，補選在U21成員達洛治，周三凌晨鬥匈牙利隊。