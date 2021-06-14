山神因傷美洲盃分組避戰

巴拉圭vs.玻利維亞 有線601/661台 - 明早08：00直播

基斯甸艾歷臣昨晨在場上暈倒，另一國際米蘭球星阿歷斯山齊士（圖）緊接亦傳出壞消息。他隨智利隊出戰美洲國家盃前，證實在操練弄傷右腿，最少緣盡4場分組賽。而繼委內瑞拉隊爆疫後，玻利維亞隊亦有4名職球員，再令賽事受到抨擊。

操練傷右腿 智利首擊鬥阿根廷打折扣

智利隊原定明晨在美洲盃B組首仗，惡鬥有美斯在陣的阿根廷隊，但「山神」阿歷斯山齊士未有隨隊出發主辦國巴西，球隊其後證實他在操練時弄傷右腿，並稱：「估計他的養傷時間很長，不能在美洲盃首階段賽事上陣，因此暫時會留在智利接受治療。」智利隊本月4日於世界盃外圍賽作客阿根廷隊，山神與美斯分別為國家隊入球，令兩隊賽和1：1。

委內瑞拉添1人染疫 玻利維亞4職球員中招

美洲盃今晨於巴西揭幕，但東道主在A組的對手委內瑞拉隊前天爆疫，至昨日抵埗後增至8名球員確診，較前天消息多一人。玻利維亞隊原定明晨在B組出戰巴拉圭隊，昨亦證實有3名球員及1名職員感染新冠病毒。教練鐵迪今晨領巴西隊展開衛冕路，昨日再表示曾要求賽事不要在疫情嚴重的巴西舉行，又稱他與球員早前表示不欲比賽的言論被政治化。