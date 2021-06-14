Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
體育
2021年6月14日星期一
暈倒球場 艾歷臣蘇醒恐掛靴 軍醫證心臟驟停 法律所限難留意甲
丹麥隊長卡積亞指揮救人 情緒崩潰終離場
新舊隊友齊打氣 盧卡古孫興慜籲堅強
丹麥芬蘭事發不足兩小時後復賽 舒米高炮轟UEFA決定
今日賽程：
山神因傷美洲盃分組避戰
三獅挫克軍旗開得勝 史達寧一箭定江山 雪世盃前恥
卡絲高娃包辦法網女單雙冠軍 21年來首人 放眼東奧爭金
利安納佐治率快艇炒爵士追近場數
體壇快訊：港籃亞盃外負關島兩連敗
電視精選
今日賽程：
【明報專訊】蘇格蘭vs.捷克（晚上21：00）
波蘭vs.斯洛伐克（明晨00：00）
西班牙vs.瑞典（明晨03：00）
now616/618台直播
上 / 下一篇新聞
暈倒球場 艾歷臣蘇醒恐掛靴 軍醫證心臟驟停 法律所限難留意甲
丹麥隊長卡積亞指揮救人 情緒崩潰終離場
新舊隊友齊打氣 盧卡古孫興慜籲堅強
丹麥芬蘭事發不足兩小時後復賽 舒米高炮轟UEFA決定
今日賽程：
山神因傷美洲盃分組避戰
三獅挫克軍旗開得勝 史達寧一箭定江山 雪世盃前恥
卡絲高娃包辦法網女單雙冠軍 21年來首人 放眼東奧爭金
利安納佐治率快艇炒爵士追近場數
體壇快訊：港籃亞盃外負關島兩連敗
電視精選
暈倒球場 艾歷臣蘇醒恐掛靴 軍醫證心臟驟停 法律所限難留意甲
丹麥隊長卡積亞指揮救人 情緒崩潰終離場
新舊隊友齊打氣 盧卡古孫興慜籲堅強
丹麥芬蘭事發不足兩小時後復賽 舒米高炮轟UEFA決定
山神因傷美洲盃分組避戰
三獅挫克軍旗開得勝 史達寧一箭定江山 雪世盃前恥
卡絲高娃包辦法網女單雙冠軍 21年來首人 放眼東奧爭金
利安納佐治率快艇炒爵士追近場數
體壇快訊：港籃亞盃外負關島兩連敗
電視精選
prev
next
相關新聞
暈倒球場 艾歷臣蘇醒恐掛靴 軍醫證心臟驟停 法律所限難留意甲
丹麥隊長卡積亞指揮救人 情緒崩潰終離場
新舊隊友齊打氣 盧卡古孫興慜籲堅強
丹麥芬蘭事發不足兩小時後復賽 舒米高炮轟UEFA決定