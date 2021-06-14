新舊隊友齊打氣 盧卡古孫興慜籲堅強

起孖領比利時炒俄軍居首 芬蘭小勝丹麥

俄羅斯隊守將施美安洛夫及門將蘇連先後犯錯，被比利時隊的盧卡古和梅利亞破門，尾段再由梅利亞直線妙傳盧卡古，右腳射成3：0完場。盧卡古打開紀錄後沒笑容，示意隊友不用走近他慶祝，然後跑向場邊的電視台攝影機，對準鏡頭大叫：「基斯，基斯，堅強點，我愛你！」他稱從直播看見艾歷臣昏迷倒地，與比利時隊友感觸落淚：「打敗俄羅斯隊不能令我開心，事實是這場比賽對我是艱難的，我一直想念艾歷臣。」

比利時隊暫於B組領前，周四作客丹麥隊。惟比軍右中場卡斯泰尼，昨與對手相撞後於27分鐘退下火線，證實右眼窩骨折，今屆無法再上陣。而首戰大賽決賽周的芬蘭隊，由鋒將普贊柏路在59分鐘一「槌」定音，並藉丹麥隊中場賀積查治「宴客」，以1：0擊敗對手，暫列B組次席，周三轉戰俄羅斯隊。

熱刺球星孫興慜昨為韓國隊建功，於世界盃外圍賽次圈H組以2：1挫黎巴嫩隊，入球後亦跑向鏡頭向舊隊友艾歷臣說「要堅強」。而昨為摩洛哥隊在友賽奠勝以1：0小勝布基納法索隊的阿舒拉夫，亦在入球後為其國米隊友艾歷臣打氣。