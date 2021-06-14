丹麥隊長卡積亞指揮救人 情緒崩潰終離場

醫護抵達前施心肺復蘇 安慰艾歷臣太太

基斯甸艾歷臣出事後，效力AC米蘭的32歲中堅卡積亞，已在醫護團隊趕到前把握黃金拯救時間，先穩定艾歷臣的背部，讓對方能呼吸暢順，其後又開始心肺復蘇法，再交由醫護接力搶救。他亦指揮正在灑淚的隊友，站着圍攏醫護團隊，好讓他們能專心營救，亦避免鏡頭捕捉艾歷臣昏厥一刻，直至艾歷臣被擔架牀抬走為止。卡積亞又與卡斯柏舒米高等，一起安慰由看台跑落場邊、哭成淚人的艾歷臣妻子莎布蓮娜。

卡積亞的舉措獲得新特蘭名宿雲胡禮在Twitter稱許，認為很大的功勞屬於卡積亞，「他是首個在現場開始心肺復蘇法的人」。有球迷亦留言：「卡積亞阻止艾歷臣吞舌，讓他恢復正確姿勢。在全世界目光下，他安慰艾歷臣的另一半。」另一球迷更稱，「這是我從未見過的最佳隊長。」

及至重新比賽，卡積亞帶領隊友狂攻芬蘭隊，卻終在62分鐘退下火線，教練賀文特解釋道：「他被艾歷臣的意外深深地觸動，懷疑自己是否能夠繼續比賽下去，但最終辦不到。我完全理解，亦為這班球員感到無比自豪，他們為生命而戰，彼此合作無間。」