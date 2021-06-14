暈倒球場 艾歷臣蘇醒恐掛靴 軍醫證心臟驟停 法律所限難留意甲

曾失去呼吸脈搏 心肺復蘇救一命

教練為愛將重現笑容感恩

艾歷臣暈倒一幕發生在上半場43分鐘，他在B組面對芬蘭隊一次接應前場界外球，皮球傳到前卻突然倒地，球證安東尼泰萊隨即暫停比賽並傳召醫療人員，球員及球迷甚為震驚，不少人雙手合十甚至淚流滿面，路透社等證實艾歷臣在場上恢復意識，戴上氧氣罩由擔架抬走。丹麥隊軍醫馬田保臣憶述趕到艾歷臣旁邊時，他仍有呼吸與脈搏，但突然心臟驟停，使用一次自動體外心臟去顫器（AED）後蘇醒，教練賀文特表示經視像電話再見到艾歷臣的笑容，為此感恩。

國米：艾歷臣未曾接種新冠疫苗

比賽中止近兩小時後，在雙方球員同意下重開，艾歷臣的經理人透露，對方在醫院透過視像通訊軟件，要求隊友繼續比賽。丹麥足總其後確認他無生命危險，情况穩定，能與探望的隊友交談，但續需留醫檢查。其所屬球會國際米蘭的高層稱，艾歷臣亦有向球會隊友報平安，強調對方沒有接種新冠病毒疫苗，否認與疫情有關的傳聞。歐洲足協則將此仗最佳球員獎頒予艾歷臣，有丹麥傳媒亦以「比賽輸了，但生命贏了」，作為周日頭版報道。

現年29歲的艾歷臣於2010年在阿積士出道，同年入選國家隊，被譽為後勞特立兄弟時代的最強丹麥隊攻擊球員。他於2013年轉會熱刺，2019年助球隊打入歐聯決賽，之後轉投國米，上月贏得意甲冠軍。為熱刺球員每年體檢的倫敦大學聖喬治學院醫生Sanjay Sharma稱：「到去年（轉會）為止，他的測試完全正常，沒有明顯的潛在心臟缺陷。」曾協助香港足球隊及奧運代表團的治療師郭志堅接受本報訪問時稱，大賽的心理壓力、休息不足等，都可能增加今次事件發生的機率。

艾歷臣的職業生涯前景亦受關注，郭志堅稱未知其身體所受創傷程度，難以評估復出機會。Sharma等英國心臟科權威稱，如確認事件與心臟問題相關，艾歷臣至少受英意等地法律規限，無法再在這些地方參與職業球賽。

事件亦引起球圈關注疫下賽程，國際職業足球員協會發聲明籲關注球員身心健康，車路士前副選門將比高域亦盼此事能令球圈覺醒，勿讓頻密賽程拖垮球員。