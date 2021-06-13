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2021年6月13日星期日
三獅蛻變誓克格仔軍 黃金一代力爭復仇 史達寧掛帥或添變數
恩莫比尼傳射居功 意軍破土寫揭幕歷史
威爾斯瑞士言和 巴利國際賽20個月無進帳
歐協疫下減獎金 冠軍掙2.65億仍破紀錄
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委軍迎巴西前爆疫 足協修例允無限補選
南野拓實處理轉會 離日本隊世盃外大軍
佐高域法網爭19貫 挫拿度嘆如攀珠峰 決戰希臘新星迎考驗
卡絲高娃首奪女單大滿貫 女雙誓再下一城
港足鬥伊拉克僅負1球 麥帥：防守有紀律
伍家朗奪東奧席位 勢成種子抽籤佔優
林書豪返CBA投首鋼 上陣時間勢受限
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【明報專訊】（請看附圖）
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