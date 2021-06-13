港足鬥伊拉克僅負1球 麥帥：防守有紀律

余煒廉演大港腳首戰自評6分

港腳黃威及安永佳上仗對伊朗隊合力炮製入球，昨晨分別移任左、右中場，配合單箭頭夏志明攻堅。入籍守將羅拔圖停賽刑滿復出，與隊長黃洋及入籍兵迪高鎮守中場。面對世界排名68位的伊拉克隊，港足於11分鐘失守，中堅馮慶燁被對手力壓下以頭槌解圍傳中誤擺烏龍。港足換邊後表現漸有改善，抵禦連番攻勢僅負0：1。22歲後衛余煒廉下半場入替馮慶燁，完成在大港腳處子戰，多次攔截準繩獲好評，但他自評表現10分滿分只得6分，認為可踢得更好。

伊拉克隊7戰17分續不敗居首，以2分領先同日以10：0大炒柬埔寨隊的伊朗隊，兩伊將於周三最後一輪對決爭首名；已出局的港足7戰5分排第4，最後一仗鬥主場的巴林隊。面對榜首隊只失一球，麥柏倫形容該烏龍球是愚蠢及低級犯錯，但讚球隊整體防守出色，認為和局會是更合理戰果：「今仗防守很有紀律，令伊拉克全場都製造不到威脅攻門，只是不幸因烏龍球致敗，我認為比數應是0：0。」

A組方面，中國隊憑武磊獻一入球一助攻，以5：0大勝馬爾代夫隊，7戰16分鎖定小組第2，周三鬥榜首敍利亞隊。