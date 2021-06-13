佐高域法網爭19貫 挫拿度嘆如攀珠峰 決戰希臘新星迎考驗

法網男單決賽 now670台、有線611/651台 晚上20：30直播

「天王對決」昨提早於4強上演，頭號種子佐高域以盤數3：1反勝，職業生涯第30次擊敗拿度，報卻上屆決賽稱臣之仇，亦是唯一一人於法網兩挫「泥地王」。這名塞爾維亞籍球星嘆道，昨日一役畢生難忘：「在此戰勝這傢伙，就像要攀越珠峰。」35歲的拿度五連霸夢碎，錯失超越費達拿的機會，續以20項大滿貫並列史上最強男將。

拿度五連霸夢碎

佐高域毋懼體能挑戰誓寫歷史

佐高域挾18項大滿貫錦標，將迎決賽新丁、5號種子特薛斯柏斯。兩人過往7次對碰，佐高域以5勝佔優，亦從未在紅土場敗予對手，包括上屆法網4強及上月羅馬大師賽8強。面對特薛斯柏斯的年齡優勢，加上昨日4強歷時4小時11分鐘，佐高域淡定地表示：「我向來恢復得快，而且又不是首次經歷4強苦戰，再在不足48小時再打決賽。」他今晚若再封王，將成歷來第3名男將於四大滿貫均奪冠兩次或以上，公開賽年代則有望成為第一人。

特薛斯柏斯首爭貫 冀為國爭光

近年大滿貫決賽屢演「世代對決」，仍未有後浪推過前浪，只得奧地利籍的堤安姆藉兩大天王疫下避戰，及佐高域誤傷司線員被逐，終在上屆美國公開賽首度封王。特薛斯柏斯與堤安姆同屬「90後」，更是世界前10男將最年輕一人，今仗肩負新世代希望，還有國家榮譽。

他昨於4強以盤數3：2淘汰6號種子阿歷山大薩維利夫，成為希臘首人進軍大滿貫決賽，受訪時感觸泛淚：「我滿腦子都是我的根，我來自雅典外的小鎮，很多希臘人在這兒和家鄉為我打氣。很高興令希臘更受網壇注視，我和（同屬希臘籍的女單4強人馬）莎嘉里會努力延續。」