委軍迎巴西前爆疫 足協修例允無限補選

12職球員抵埗後檢測陽性

委內瑞拉隊前晚由首都加拉加斯出發往巴西，但除中超隊大連人前鋒荷西朗頓，以及西甲的CF格蘭納達射手達雲馬捷斯因傷未有隨隊，效力意甲球隊拖連奴的隊長湯馬士連干亦不見蹤影，之後證實病毒檢測呈陽，已惹起球隊爆疫疑雲。巴西衛生部門昨晚稱，委軍再有12名職球員抵埗後驗出病毒，須接受隔離，巴媒指當中包括7名球員。賽例在開賽前不足48小時被修改，各隊若在賽事期間上報有球員確診，或被列為密切接觸者而隔離，即可補選，但退賽球員不能在康復或隔離期滿後歸隊參戰。

尼馬續約PSG取決麥巴比

巴西隊今晨才抵達巴西利亞準備揭幕戰，主將尼馬上月答應與巴黎聖日耳門（PSG）續約4年，但有報道稱合約有額外條款，當中提及指一旦尼馬的拍檔基利安麥巴比離隊，新合約將告失效。報道解讀為PSG對麥巴比跟隨續約相當有信心，但這名法國隊新星近日表示，雖然明夏便會約滿，但不急於續約，希望有更多時間做最佳決定。而美洲盃揭幕戰後，哥倫比亞隊在缺少受傷中場占士洛迪古斯之下，明早將鬥厄瓜多爾隊。