恩莫比尼傳射居功 意軍破土寫揭幕歷史

土耳其隊後衛蘇恩古完半場前疑在禁區內犯手球，但球證徵詢視像裁判（VAR）團隊後未判罰12碼。意軍換邊後加強攻勢，後衛基亞連尼等多次在前場參與攻勢，53分鐘靠翼鋒杜文尼高貝拉迪在禁區右路傳中，敵衛美列迪美羅心口誤撞入網先拔頭籌。射手恩莫比尼7分鐘後在禁區內補射得手，再助攻恩斯治尼埋齋，為意軍鎖定3：0勝局，後衛史賓亞蘇拿則榮膺全場最佳球員。

1.6萬球迷見證 締揭幕戰最大勝仗

全場24射門8中的意大利隊，以多項紀錄向爭標對手施下馬威，亦寫下歷屆歐國盃揭幕戰最大勝仗，以及隊史歐國盃最大勝仗紀錄，自2018年11月歐洲國家聯賽不敵葡萄牙隊後，至今連續28場不敗。恩斯治尼透露，主帥文仙尼半場時的講話發揮作用：「他告訴我們不要被手球爭議影響，相反更應保持鎮定。我們的優勢就是團隊，這也要歸功於入場的球迷。」恩莫比尼則是繼名宿迪比亞路後，隊史第2人在歐國盃單場傳射居功，他將勝利獻予所有國民。

九連勝未失守 文帥：距決賽仍遙遠

意軍近9仗全勝兼不失一球狀態大勇，主帥文仙尼稱讚球隊發揮：「良好開局很重要，球隊、球迷和全國人民都會滿意今仗表現，希望陸續有來。不過我們距離決賽仍很遙遠，還有6場。」領軍力保不失的22歲門將基安盧基當拿隆馬，是意軍歷來在歐國盃把關的最年輕球員，已約滿離AC米蘭的他據報將在周末體測，勢加盟巴黎聖日耳門（PSG）。