三獅蛻變誓克格仔軍 黃金一代力爭復仇 史達寧掛帥或添變數

史達寧昨與中場佐敦軒達臣列入今年英女王授勳名單，表揚各自在平權運動及疫情下公益事務的貢獻。兩人將與去年的拉舒福特一樣，獲得大英帝國員佐勳章（MBE）。不過在球場上，史達寧過去一季各項賽事只為曼城攻入14球，較前季少一半。面對球會隊友菲爾科頓、多蒙特新星查頓辛祖等冒起，一直盛傳他將失正選。

過去兩場友賽，史達寧、科頓及美臣蒙特亦因歐聯決賽後較遲歸隊，未獲派上陣。不過，英媒還是普遍認為，26歲的史達寧今晚將會正選掛帥，主帥修夫基暗示他與哈利卡尼的經驗會幫到球隊：「我們會有新球員，但也要具經驗、能提場的球員坐鎮平衡。」

英軍在歐國盃D組亦擁溫布萊主場之利，但助教賀蘭特表明不可能同場派遣5個攻擊球員。至於軒達臣與守將哈利馬古尼受傷患困擾，友賽仍未能正選上陣，今晚很可能先列後備。

克國主帥屯兵中場抗敵

作客的克羅地亞隊在2018年世界盃後有多員資深主力淡出，取代蘇巴錫把關的利華高域，聲言「球隊中場線較英軍強」。前帥比歷亦認為格仔軍中場只有法國隊可媲美，但高華錫需提升在國家隊的表現，克軍死球防守亦需改善。克國傳媒報道，現任主帥達歷或傾向用莫斯科中央陸軍中場尼高拉華錫，認為他勤於走動，更像退隊老將拿傑迪錫的接班人。英媒則稱，愛華頓正考慮回購可兼任翼鋒的華錫。

荷蘭隊首擊缺迪歷特

C組兩仗緊接英克戰上演，上屆外圍賽止步的荷蘭隊將在主場對烏克蘭隊。大腿有傷的後衛馬菲斯迪歷特昨有隨隊操練，但主帥法蘭迪保亞稱對方無緣今仗。正養傷的中堅華基爾雲迪積克未有入選，橙軍近期友賽嘗試5-3-2陣式，中場法蘭基迪莊認為球員分工清晰，但名宿雲達華治不滿創造力較高的翼鋒貝侯斯被犧牲。

烏克蘭遮球衣政治口號

烏克蘭隊賽前引起的政治爭議則告一段落，該國足總承諾修改球衣設計，遮蓋政治口號，但將按歐洲足協判決，保留國土地圖花紋。同組新丁北馬其頓隊，則會在羅馬尼亞中立場鬥奧地利隊，隊長彭迪夫稱將為國民戰鬥。