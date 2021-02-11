七成半東奧代表團已打疫苗 IOC料可達群體免疫 布里斯班勢辦2032奧運

東京奧運選手村將在7月14日啟用，對於部分運動員或入住前仍未接種疫苗，執委會秘書長杜比（Christophe Dubi）稱：「我們已聯絡各奧委會及運動員，直到限期前都可提供協助。」杜比同時預計到本月尾便可決定入場觀眾安排。

GPS確保參與者遵守防疫條例

日本奧運相丸川珠代昨表示，IOC方面將提供一定數量的輝瑞疫苗，供駐場職員及傳媒：「會按分級接種，與運動員有接觸者，以及比賽運作不可缺少的人員將優先。」她同時指會以全球定位系統（GPS）裝置，檢查參與者有否違反防疫條例，但稱不會實時監控。

原定本月訪問日本的IOC主席巴赫，則改至下月中起行。他確認2032年奧運主辦權，只有布里斯班通過申請，在下月東奧開幕前交由各成員國表決通過。由於兩韓、卡塔爾、德國、印度等表達過申辦意願，最終未成事，IOC因而被批評遴選過程缺乏透明度。

李振豪曾綺婷無緣登東奧尾班車

IOC在會議中又指，現時有76%的東奧參賽資格已落實人選，兩成根據項目的世界排名而定，剩餘4%來自本月舉行的資格賽，包括昨日起於巴黎舉行的空手道終極外圍賽。港隊男將李振豪於自由搏擊67公斤級小組賽次圈止步，55公斤級女將曾綺婷則於首圈止步。搏擊組大師兄李嘉維今於75公斤級爭上東奧尾班車，鄭子文將參與男子個人型項目。

另外，早前退出東奧的朝鮮隊，有10項奧運資格需再重新分配。墨西哥、哈薩克、委內瑞拉等國的舉重隊則因禁藥問題被扣減名額。