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2021年6月12日星期六
比利時 抗傷兵潮征俄 迪布尼韋素缺陣 盧卡古領銜爭勝
兩軍經典對碰
多隊單膝跪撐平權 沙加拒再舉政治手勢
丹麥下周撤室外口罩令 入座人數續受限
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馬克龍訪法國隊基地打氣 撐簡迪奪金球獎
西班牙全隊打疫苗 安歷基憂副作用礙發揮
巴西拒頒禁令美洲盃如期 維拉新援落選阿根廷大軍
歐國盃快遞：歐協令烏軍刪球衣政治口號
電視精選
七成半東奧代表團已打疫苗 IOC料可達群體免疫 布里斯班勢辦2032奧運
公鹿防守制敵 主場破網扳回一城
法網女單爭首貫 卡絲高娃誓正名
體壇快訊：阿積士門將獲減刑3月
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【明報專訊】（請看附圖）
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