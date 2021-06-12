比利時 抗傷兵潮征俄 迪布尼韋素缺陣 盧卡古領銜爭勝

比利時隊在2018年世界盃破天荒取得季軍，高柏尼、費蘭尼和迪比利等其後退隊，令盧卡古、泰拔高圖爾斯、奇雲迪布尼及夏薩特等將，近年在隊內的角色更吃重，但迪布尼和年初重創的韋素無緣明晨之戰外，近年傷患頻仍的皇家馬德里球星夏薩特，亦因狀態不足或先列後備，其弟杜根夏薩特有望取而代之，在左路策動攻勢。

夏薩特狀態不足或任後備

比軍的「十字軍」問題令鋒將梅頓斯憂心：「這3個傷兵都是主將，為國家隊貢獻良多。但即使如此，我們仍是強隊。」他又認為世盃冠軍法國隊是今屆歐國盃奪標大熱門，其次是英格蘭隊及意大利隊。守將艾達韋列特更直言比軍並非爭標熱門，卻「擁有能打敗任何對手的實力，是敵軍不願碰上的」，而敵衛相信也不願遇上狀態大勇的比軍28歲前鋒盧卡古，皆因他過去1季在意甲攻入24球和交出11次助攻，助國際米蘭重奪冠軍，個人亦榮膺聯賽最佳球員，至於其國際賽上陣93次入60球，場均入0.65球，在比軍亦無出其右。

迪斯尤巴領銜鋒線 俄軍爭交手首勝

然而俄羅斯也有一個協助球隊闖入2018世盃8強的功臣迪斯尤巴，這名32歲中鋒身高達1.97米，比盧卡古還要高7厘米，已為俄軍出賽52場入29球，今季俄超最後3仗為辛尼特披甲共入6球，並後來居上以20球成為神射手，球隊則締聯賽三連霸。俄軍教練卓捷索夫對迪斯尤巴已投信心一票，亦稱讚高路雲及阿歷斯米蘭卓克同具創造力，但壞消息是翼鋒安德里莫斯杜禾昨因確診退隊，由後衛耶夫根耶夫頂上。

俄軍繼承前蘇聯的足球地位後，與比軍7次交鋒2和5負，敗仗包括2002、2014年世盃分組賽，以及今屆歐國盃兩場外圍賽，遠遜於前蘇聯的4勝1負。

今日賽程：威爾斯vs.瑞士*（晚上21：00） 丹麥vs.芬蘭（明晨00：00） 俄羅斯vs.比利時（明晨03：00） now616/618台直播 *ViuTV99台同步直播