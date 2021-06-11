港足惡鬥伊拉克誓搶分 爭亞盃外第3圈席位 冀再接再厲取入球

香港足球隊明晨在巴林再戰世界盃亞洲區外圍賽次圈C組，對手為榜首兼仍然不敗的伊拉克隊。港足雖已提早出局，但仍要搶分爭逐亞洲盃外圍賽第3圈席位。他們上仗縱不敵勁旅伊朗隊，仍憑安永佳頭槌「破蛋」，將帥期望再接再厲爭取入球。上仗交出助攻的中場黃威希望，球迷能繼續捱夜看直播撐港隊：「絕對有信心可再助球隊取得入球，相信如果可100%踢出教練部署，有力搶到分數。」

羅拔圖復出 料伙黃威串連中場

港足剛於分組賽輪空，有一周時間備戰對伊拉克隊。伊拉克隊是C組目前唯一不敗球隊，以4勝2和高踞榜首，今仗全取3分將提早晉身第3圈。該隊早前有後衛費亞斯確診新冠病毒退隊，但前場仍有本月中才滿21歲的首席射手穆罕拿德阿里壓陣，首循環主場2：0挫港足一役，便是由他頂入先開紀錄一球。據報該隊職球員近日檢測結果均呈陰性，港足職球員亦在昨早再檢測。

上仗停賽的港足入籍守將羅拔圖刑滿可復出，料與上仗貢獻助攻的黃威，齊復任正選串連中場。主教練麥柏倫提及，上仗麾下太易被對手搶走控球，期望今仗有改善：「每名球員都要打醒十二分精神，否則必定會被對手懲罰，我相信極端環境能推動球員進步。防守固然重要，但我們會嘗試用波組織，創造入球機會。」