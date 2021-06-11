天王交鋒爭入法網決賽 第58次鬥拿度 佐高域：比費達拿難打

法網男單4強 now670台、有線611/651台 明晨00：30直播

佐高域於法網男單8強早段盡展強勢，以盤數6：3、6：2領先意籍球手貝列天尼，被追回一盤後遇上小插曲。當時雙方打至當地晚上10時半，賽會因應疫情宵禁令下逐客令，惹來球迷不滿，有人在場內叫囂拒絕離開。然而這亦令略現疲態的佐高域，得以休息重整旗鼓，因為賽會花近一小時才趕走全部球迷。佐高域復賽後再以1盤7：5奠勝，第40次打入大滿貫男單4強。

拿度力圖21貫 泥地交手佔盡上風

特薛斯柏斯薩維利夫爭另一席位

佐高域若再過兩關，便能改寫公開賽年代歷史，成為首名在四大滿貫均兩次奪冠的男將，但首要面對的是「泥地王」拿度。賽後訪問的內容，幾乎全與這場天王對決有關，佐高域稱：「沒有一場比賽，能夠與這種對決比較，要在泥地場打拿度，是最大的挑戰。不過，我對自己有信心，否則就不能站在這裏。」

天王對決因費達拿早早退賽而「三缺一」， 34歲的佐高域稱：「自我展開職業球手路，與他們對碰總令我知道要改善的地方，令我變得更強，但我還是會選拿度為最強大的對手。」二人歷來對戰57次，佐高域贏出29次，但論泥地賽情况一面倒，35歲的拿度在26次對決贏出19次，法網遇上佐高域時，亦錄得7勝1負，這場硬仗亦是他能否超越費達拿，以21項大滿貫獨佔最佳男將頭銜的關鍵。下線的5號種子、希臘籍球手特薛斯柏斯，則會對陣6號種子阿歷山大薩維利夫，爭奪另一決賽席位。

柏芙露珍高娃首闖大滿貫決賽

女單方面，29歲俄籍好手柏芙露珍高娃昨晚在4強，遇上從未突破大滿貫次圈的施丹錫克，二人首盤互破發球局，施丹錫克尾段發球雙錯誤，讓柏芙露珍高娃以7：5拔頭籌。柏娃次盤再把握對手連環犯錯，以6：3奠勝，率先躋身決賽，今屆賽前從未突破大滿貫8強的她，將在周六爭做法網新后。