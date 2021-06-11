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2021年6月11日星期五
文仙尼意軍復興驗成效 揭幕戰迎土耳其 改革班底見真章
「新派路」巴列拿踢法全面 勢成進攻關鍵
基奧特疑諷法軍隊友麥巴比獨食 迪甘斯急降溫
港超歐援論戰 史葛巴爾拿看好法國封王
堤亞高施華獲巴西補選征美洲盃 料任隊長
日本疫情放緩 東奧組委月底公布入場安排
足壇快遞：UEFA煞停處分皇巴祖雲
電視精選
天王交鋒爭入法網決賽 第58次鬥拿度 佐高域：比費達拿難打
港足惡鬥伊拉克誓搶分 爭亞盃外第3圈席位 冀再接再厲取入球
太陽炒金塊拉開2：0 高拔三奪DPOY
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【明報專訊】（請看附圖）
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文仙尼意軍復興驗成效 揭幕戰迎土耳其 改革班底見真章
「新派路」巴列拿踢法全面 勢成進攻關鍵
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