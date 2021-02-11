胖子進化 約基治膺MVP 史上選秀排位最低得主 明年勢獲頂薪合約

太陽vs.金塊 體通天下 早上09：30直播

約基治是今季72場常規賽打足的11名球員之一，場均取得個人生涯新高的26.4分、10.8個籃板及8.3次助攻。在100名傳媒代表中，91人首選約基治，另外9人將他排在三甲，令他成為金塊隊史首名MVP。金州勇士球星史堤芬居里雖獲5票首選，但次選票數不及費城76人中鋒安必特，只獲第3名。上屆MVP、「字母哥」安迪度高安普只得第4，鳳凰城太陽老將基斯保羅排第5。

感激金塊慧眼識英雄

此前MVP的最低選秀排名球員，分別是「字母哥」與太陽名宿拿殊的第15順位，2014年以第41籤獲金塊相中的約基治，成為歷來選秀排名最低，以及現行選秀制度中，首個次輪中籤的MVP。26歲的約基治選秀翌季才由塞爾維亞聯賽登陸NBA，亦是歷來第5名非美籍MVP。他得悉獲獎時，感謝球隊當年慧眼：「小時候不曾想過會征戰NBA，頂多也只是歐籃。金塊當年簽入我，給了一個機會，自己也把握得到。」

今領軍征太陽圖收復失地

有網民上載當年選秀電視片段，指沒有直播選中約基治一刻，而是在播放墨西哥烤餅廣告，也有人對比其出道及近年照片，顯示他身型結實不少。

雖然金塊今季在約基治壓陣下取得西岸第3，但另一主將查美梅利上月重傷收咧後，約基治在季後賽明顯感到吃力，助攻數字大跌近半。金塊今早續在西岸次圈作客太陽，力求追平場數至1：1。

76人追平場數 爵士拔頭籌

另外，76人昨憑安必特射入今屆季後賽新高的40分，以及後備射手沙克米爾頓最後14分鐘取14分，彌補主將賓西蒙斯只攻入4分的表現。他們主場在大部分時間領先下以118：102擊敗阿特蘭大鷹隊，於東岸次圈場數追平1：1。西岸頭號種子猶他爵士雖缺少射手干尼，但米曹攻入45分，加上高拔最後一擊封阻對手，以112：109險勝洛杉磯快艇，先拔頭籌。

（NBA消息）