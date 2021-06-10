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2021年6月10日星期四
卡尼誓領三獅破宿命 新星湧現扶持 修夫基憂壓力拖垮表現
德甲踢出名堂 17歲比寧咸初試啼聲
科頓銀髮致敬加斯居尼 闖禍後感恩獲機會
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6英超隊籌組歐超聯罰2.2億
巴西政黨入禀阻美洲盃開鑼 森巴兵發聲明拒罷踢
狼隊落實葡籍新帥 沙利接掌拉素
體壇快訊：德甲最佳新人虛報年齡
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胖子進化 約基治膺MVP 史上選秀排位最低得主 明年勢獲頂薪合約
IOC重新分配朝鮮東奧參賽名額
施維雅達出局 連續15屆無人衛冕
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【明報專訊】（請看附圖）
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