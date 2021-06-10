巴西政黨入禀阻美洲盃開鑼 森巴兵發聲明拒罷踢

巴西上周爆冷從阿根廷及哥倫比亞手上，取得美洲盃主辦權，但國內疫情升溫，承辦一事飽受批評。巴西高等法院證實，巴西社會黨議員Julio Delgado、前總統盧拉領導的巴西工人黨等，都入稟阻止美洲盃舉行，認為辦賽將明顯提高疫情造成傷亡的風險。巴西隊多名隊員發聯合聲明，將矛頭指向南美足協：「事態進展令我們認為籌辦賽事的過程不恰當，不論最終在智利還是巴西比賽，我們都反對美洲盃舉行，但永不會拒絕代表巴西隊。」主帥鐵迪亦表示，教練團立場與聲明一致。

巴西6戰全勝 尼馬建功平隊史

巴西隊在世界盃南美洲區外圍賽以2：0擊敗巴拉圭隊，6戰全勝後在榜首領放。先開紀錄的尼馬以11個世盃外入球，與名宿薛高及羅馬里奧並列隊史首位。盧卡斯柏基達為森巴兵鎖定近13屆外圍賽最佳開局，以及隊史35年來首勝巴軍。

另一南美勁旅阿根廷隊，則在開賽8分鐘領先兩球下有隊長美斯罰球中楣，反遭主場的哥倫比亞隊補時4分鐘逼和2：2，落後巴西隊6分排第2。入球功臣基斯甸羅美路之後肌肉受傷，勢緣盡美洲盃。門將達米安馬天尼斯亦被撞傷，被擔架抬走。