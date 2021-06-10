卡尼誓領三獅破宿命 新星湧現扶持 修夫基憂壓力拖垮表現

英格蘭隊昔日世盃主場封王，令後輩尷尬55年，其間最佳名次是只有4隊參賽的1968年歐國盃獲得季軍，之後是同獲殿軍的1990年世盃，還有在1996年歐國盃打入4強。英軍在這兩屆比賽4強，同被最終奪冠的西德隊和德國隊以互射12碼淘汰。回顧25年前，佔主場之利的英軍名將不少，舒利亞、舒寧咸、加斯居尼、柏列及麥馬拿文等為一時翹楚，獨取5球的舒利亞更是繼1986年世盃的連尼加後，另一國際大賽的「三獅軍團」神射手。

看輕個人榮譽求捧盃

英軍現役箭頭哈利卡尼也擁有舒利亞般的成就，既是2018年世盃最佳射手，並同樣三度榮膺英超神射手，這名熱刺球星今夏勢因無冠而離隊。正為歐國盃備戰的他說：「我當然渴望奪得今屆歐國盃金靴獎，但更重要的是，我喜歡親手捧起冠軍獎盃。所以無論誰建功，只要勝出比賽，我都高興。」

英軍湧現不少新星如菲爾科頓、美臣蒙特、查頓辛祖及祖迪比寧咸等，卡尼說：「我只是27歲，但已是隊中老將，希望能與並肩作戰的年輕球員取得平衡。」

朗尼憂馬古尼軒達臣缺態礙發揮

英軍主帥修夫基則有點顧慮：「對比3年前，球隊經驗的確豐富了，球員也已經歷不少球會級大戰洗禮，但今屆壓力明顯比當年大。」名宿朗尼在2004至2016年六度出席歐國盃及世盃，他預言：「今屆與我們同組的克羅地亞隊，是3年前世盃4強交手的勝方，他們經驗佳，亦有一些非常優秀的球員；次仗對手蘇格蘭隊亦強悍，不易被擊敗。作為球隊脊柱的哈利馬古尼及佐敦軒達臣，若分別受傷和缺態而不能助陣，球隊今屆晉級之路不易行。」

（歐國盃系列 英格蘭隊）