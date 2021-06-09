佐高域法網飽吃驚風散闖8強

世界排名僅76的梅沙堤昨在首兩盤與佐高域拉成均勢，但其後表現走樣，在第5盤中段棄權。他表示上圈打足5盤過關，今仗中段起抽筋及感到背痛，但被名宿碧加質疑為免落敗而詐傷。34歲的佐高域大滿貫生涯第5次先輸兩盤而過關，他說：「我一直說喜歡跟年輕球手打5盤3勝，因為如今日一樣即使先失兩盤，我仍清楚體能應付到，以及如何消磨對手，過去在法網打5盤的經驗幫到我。」

他明晨在8強鬥另一意籍球手貝列天尼，後者因費達拿退賽而自動晉級。至於18號種子史拿首盤領先拿度5：4，但4次無壓力失誤被破發，反負5：7。拿度再連贏6：3、6：0過關，今與10號種子舒華施文重演上屆4強翻版。

基蓮無緣晉級 施維雅達成前16種子獨苗

女單方面，4號種子基蓮以直落兩盤1：6、3：6不敵希臘的莎嘉里，莎嘉里今鬥僅餘的前16種子球手施維雅達。位列33號種子的西班牙籍女將巴杜莎，則苦戰近兩個半小時以盤數1：2不敵斯洛文尼亞籍的施丹錫克，後者首闖大滿貫4強。