韓東奧金牌大熱停賽12年 恃醉虐射擊隊後輩 勢無緣出征

韓國傳媒昨報道，韓國射擊總會確認上周已判罰金敏智禁賽12年，其丈夫及一名隊員同樣涉事，分別被罰停止參與運動11個月及3年；3人最遲可在明天向KSOC上訴。韓聯社報道指，欺凌事件主要發生在宿舍，金敏智與其他人飲酒猜拳時，多次向一名年輕隊員作言語攻擊，甚至踏在對方的膝蓋及大腿上。受害人今年5月正式舉報，總會調查亦證實金敏智多次違禁在宿舍飲酒。

東奧續有義工退出 或強制接種疫苗

32歲的金敏智在2014年仁川亞運，主場贏得女子雙向飛靶個人賽金牌及團體賽銀牌。她去年在亞洲賽僅次兩名中國隊選手摘銅，為韓國隊取得奧運資格，且在4月隊內選拔賽勝出，原可出戰東奧，亦被視為金牌大熱。今次亦是繼三項鐵人選手崔淑賢去年被虐至自殺、前速滑隊教練趙載範因性侵被判監10年後，另一單震撼當地體壇的欺凌事件。

另外，東奧距離揭幕只餘個半月，仍然被疫情陰影籠罩。《讀賣新聞》報道，主責協助公路單車項目的山梨縣，逾半義工已退出培訓。奧運相丸川珠代昨則開腔，表明考慮為合共7萬名東奧及東京殘奧義工接種疫苗。組委會秘書長暗示要國際奧委會再增撥疫苗，主席橋本聖子則表明會嚴格監控海外傳媒的活動範圍。

而男單世界第3的丹麥隊羽毛球名將安杜臣，上周接種疫苗後即場暈倒，他事後在社交網報平安，表示相信是沒有吃飽致體力透支，而非疫苗問題，近日亦已恢復訓練。

伊朗變節跆拳道女將領銜難民隊

另外，國際奧委會昨日公布東奧難民隊名單，包括由伊朗變節出走的上屆跆拳道銅牌女將阿里扎德。她是伊朗隊首名奧運獎牌女將，今年初表示自己是受伊朗壓迫的女性之一，宣布逃出伊朗前往歐洲。今屆名單29人入選，較上屆首次設立難民隊時多近兩倍，他們亦有來自敘利亞、蘇丹等國，將先在卡塔爾集合及訓練，接受病毒檢測後轉赴東京，分途出戰12個不同大項。

（奧運消息）