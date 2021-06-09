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2021年6月9日星期三
克羅地亞風光不再 世盃奪亞不進且退 續靠老兵莫迪歷支撐
取代文迪蘇傑成首席中鋒 浪人柏高域苦盡甘來
港足世盃外次圈止步 千禧後孫銘謙陳晉一續搏盡搶分
國足移師迪拜挫菲軍勢出線 功臣武磊：值得驕傲
梅拿為德國建功 雲迪碧克傷退橙軍
PSG勢免費簽當拿隆馬韋拿杜姆
森巴兵或放棄罷踢美洲盃 轉方式對抗足總
柳相鐵離世 戰友安貞桓悼念
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籃網缺夏登無阻大炒公鹿 太陽奪金拔頭籌
體壇快訊：陳浩源朱文佳奪東京殘奧席位
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【明報專訊】（請看附圖）
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