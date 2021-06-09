港足世盃外次圈止步 千禧後孫銘謙陳晉一續搏盡搶分

爭小組最佳第4闖亞盃外第3圈

伊拉克隊以4：1大勝柬埔寨隊，而伊朗隊憑阿斯蒙梅開二度，以3：0擊敗主場的巴林隊，賽後伊拉克隊以14分居首，伊朗隊以較佳得失球差力壓同得12分的巴林隊，升上次席，加上榜尾的柬埔寨隊7戰得1分，港足6戰5分餘下兩輪篤定以小組第4名完成世盃外次圈賽事。不過，港足仍要力爭在次圈8個小組內，成為4隊最佳成績的第4名球隊，以直接晉身亞盃外第3圈。

20歲小將孫銘謙稱，未能晉級當然失望，但想繼續搏盡爭取更好成績：「球隊會繼續以爭分為目標，希望可在比賽不斷進步。」18歲小將陳晉一亦稱：「不應因為無緣第3圈就放棄，始終可再次穿起港隊球衣比賽很難得，球員要好好珍惜，落到場搏盡爭取好表現。」港足下仗為香港時間周六凌晨對伊拉克隊。

梁諾恆中甲開齋

另外，今次未獲球會放行的港足後衛梁諾恆，昨在中甲尾段頂入加盟浙江隊的首個入球，雖然他在補時與門將誤會造成烏龍球，球隊仍以4：1大勝新疆天山雪豹，暫列榜首。