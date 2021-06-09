克羅地亞風光不再 世盃奪亞不進且退 續靠老兵莫迪歷支撐

克羅地亞於1991年宣布脫離南斯拉夫獨立，國家隊於1996年歐國盃首次亮相國際大賽，在名將蘇加、波班、普辛尼基、比歷、贊尼、史坦歷等助陣下，在8強以1：2僅負最終封王的德國隊，在兩年後的世界盃「處子」演出，更上一層樓以季軍衝線，惟其後在2002至2014年共6次出戰大賽，只有2008年歐國盃躋身8強，其餘均分組賽「畢業」。

主帥戴歷認時勢變只求出線

2016年歐國盃是克軍的分水嶺，前線文迪蘇傑、比列錫、中場莫迪歷、拿傑迪錫、後衛杜馬高維達及門將蘇巴錫漸踢出隊形，兩年後的世盃表現更成熟，終破天荒奪亞。惟部分戰將其後退隊，近年撐起球隊的，續是昨日第9度當選克羅地亞足球先生的35歲老將莫迪歷，及其他「老黃忠」比列錫、維達及洛夫雲等，結果在首屆歐洲國家聯賽分組賽包尾，最慘痛戰役要數2018年9月作客西班牙隊吞6蛋；然後在第2屆歐國聯小組賽1勝5負排第3，失16球在4個分組賽只少過冰島隊，蒙羞之戰是作客慘負葡萄牙隊1：4。

戴歷明白格仔軍成績急走下坡非偶然，故此說：「我們目前的雄心與2018年世盃前是一致的，但需承認時勢已變，球隊實力只屬歐洲前十，所以不宜將今屆歐國盃目標訂得太高，基本上應是爭取分組賽出線，尤其是同組的英格蘭隊和蘇格蘭隊都在主場出擊。」他又盼望年輕球員如前鋒比卡奴、中場尼高拉華錫及門將利華高域等，能為球隊注入生氣。

6支世盃亞軍歐國盃分組賽止步

然而，克羅地亞隊需面對一項殘酷事實，就是1978至2010年世盃的7支歐洲亞軍球隊中，有6隊在兩年後的歐國盃分組賽出局，只有佔主場之利的西德隊，在1988年歐國盃倖免於難堅持至4強。

（歐國盃前瞻——克羅地亞隊——距離開鑼仲有3日）