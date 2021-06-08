細威復出3年無貫拒言退 法網16強止步 港將黃澤林首戰青年組過關

細​威以兩盤3：6、5：7不敵哈薩克籍21歲新星雷芭堅娜，成今屆第8名離場的女單前10種子，個人則連續4屆未突破法網16強。細​威上一次稱霸大滿貫是2017年澳洲公開賽，她其後因懷孕暫別網壇一年，誕女復出後力爭生涯第24「貫」，圖追平歌特的女單大滿貫紀錄。雖3年4闖決賽飲恨，但細​威昨被問及退役時答道：「絕對沒這樣想。」

女單前10種子8人出局

世界排名22位的雷芭堅娜今屆未失一盤，首闖大滿貫女單8強，將與俄籍的柏芙露珍高娃爭入4強；後者於16強以盤數2：1，反勝另一媽媽級名將、15號種子艾莎蘭卡。同樣首闖大滿貫8強的有17歲超新星嘉奧芙，她僅花53分鐘拍走查比雅，成賽事15年來最年輕的8強女將。而早前宣布無限期休戰的大坂直美，落實已退出屬溫網熱身戰的柏林賽。至於男單10號種子舒華斯文苦戰逾3小時擊敗德籍的施祖夫，次號種子丹尼麥維迪夫則和特薛斯柏斯分途晉級，但二人狹路相逢將對壘爭入4強。

里奧冠軍佩治施手術棄戰東奧

此外，前日滿17歲的港將黃澤林相隔15個月重返國際賽，生涯首戰法網青年組，昨於男單首圈以直落兩盤6：2、6：1淘汰法籍對手。

未有參戰法網的里約奧運女單冠軍佩治，因上周再施肩膀手術，昨宣布棄戰東京奧運及餘下賽季。這名27歲波多黎各籍球手為該國歷來首個奧運冠軍，她表示爭取出戰2024年奧運。

（法網消息）