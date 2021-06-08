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2021年6月8日星期二
歐洲紅魔 青黃不接 平均年齡今屆最高 中後場轉弱添憂
後防主將高峰已過 26歲丹拿雅肩負接棒重任
迪布尼蟬聯PFA英格蘭足球先生 平亨利C朗成就
烏克蘭新戰衣刻地圖花紋 3爭議地區納國土
港代表團7．11進駐東奧選手村
三獅補選賓韋特 軒達臣傷癒勢戰歐國盃
布斯基斯染疫返家隔離 西班牙遣U21球員戰友賽
阿根廷世盃外惡鬥哥倫比亞 無懼疫情赴巴西戰美洲盃
足壇快遞：49歲韓名將柳相鐵離世
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快艇搶七挫獨行俠 鬥爵士爭入西決
港足憂敵軍球員添染疫風險
飛馬門將梁興傑膺港超4月MVP
傑志3將落區派飯盒送暖
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【明報專訊】（請看附圖）
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