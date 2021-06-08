歐洲紅魔 青黃不接 平均年齡今屆最高 中後場轉弱添憂

比利時隊於1972年在隊長雲謙斯帶領下，力壓尤西比奧壓陣的葡萄牙隊，首度在歐國盃分組賽出線並獲得季軍。古利文斯、吉列斯、樸夫等則助球隊1980年再晉一級，僅決賽不敵前西德。天才橫溢的中場史斯富及雲達艾斯其後加入，黃金一代在1986年組成，但世界盃4強，還是被阿根廷球王馬拉當拿連入兩球轟出局。

即使史斯富、韋莫斯等續支撐球隊，但比利時盛勢一去不返，2000年甚至成為歐國盃史上首支分組賽出局的主辦國，繼而是連續5屆大賽外圍賽止步，前線由球壇浪人梅賓沙兄弟領軍的黑暗歲月，而這很可能重演。

骨幹傷患困擾 馬天尼斯恐變陣

「歐洲紅魔」今次以世界一哥身分出戰歐國盃，26人陣容平均年齡28.7歲、合共逾1300次為國家隊上陣，亦屬24支參賽球隊中最高。青黃不接的一大例子，是32歲的多蒙特中場韋素1月中因腳跟重創至今，最少要到淘汰賽才能候命，主帥馬天尼斯仍希望未來數日才決定是否補選對方。

馬天尼斯還要躊躇的，是上任後所向披靡的3-4-3陣式，是否需要針對中後場轉弱而改變。皆因中場領軍人物奇雲迪布尼頭部受傷，開鑼初段上陣成疑，夏薩特亦不時受傷患困擾。對此這名47歲教頭表示：「我們總有要變陣的時候，球員需要更靈活適應，看重的是空間走位的時機，而非只有陣式。」

盧卡古領銜鋒線 搭檔不定削穩定

馬帥近期兼任比國足球發展總監，希望歐洲紅魔不隨黃金一代老去而沒落。惟球隊昨雖在歐國盃前最後1場友賽僅險勝克羅地亞隊，但連同上周對希臘隊、以至3月世盃外對捷克隊，攻門較少的情况明顯。而除了盧卡古、梅頓斯以外，其他前線人選配搭一直變換不定，都顯示比軍目前仍未找到理想的攻守平衡。

（歐國盃前瞻——比利時隊——距離開鑼仲有4日）