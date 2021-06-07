接力飛魚添東奧資格 港隊累積36席 張家朗復賽封王注信心

何詩蓓或兼戰6項

港泳隊女子混合接力排名上月被歐洲列強趕過，上周日於維園由何詩蓓改游蝶泳，伙歐鎧淳、楊珍美及譚凱琳，游出4分01.77秒的香港紀錄，苦候一周終獲確認以第3身分入圍最後4席，連同2019年世界賽在兩項自由泳接力以頭12名直入東奧，港隊「飛魚」在3項女子接力均榜上有名。歐鎧淳已憑A標游出100米背泳資格，何詩蓓在50米、100米及200米自由泳亦達A標，港隊在個人項目本月底截標前累積7張入場券。他們本月尚餘兩場本地賽，但若未有其他女將在200米個人自由泳達A標或次一級的B標，恐難滿足4×200米自由泳接力的東奧出賽門檻。

劍擊隊最後備戰 團體賽誓爭牌

程小雅20公里競走未絕望

而劍擊隊昨在香港公園續戰劍擊會長盃，張家朗連退東奧隊友張小倫、蔡俊彥及吳諾弘，奪得男子花劍冠軍，連續兩屆征奧的張家朗稱：「我可能回不去以前（沒有包袱）的狀態，但都希望近似，經驗較多有助處理不同情况。」他覺得需要有成績作目標，特別是團體賽，「已不止一次證明我們能在世界賽事取得獎牌，所以期望會大」。總教練鄭兆康希望港隊在東奧取得團體賽前六，亦相信有劍手可打入個人賽8強。蔡俊彥希望兩項都能獲獎牌，但過去15個月沒有隊際賽，需時重建默契。而會長盃另外3項賽事，佩劍由羅浩天及歐倩瑩稱王封后，符妤名贏出女子花劍賽。

田徑隊暫時則未有資格落袋，競走女將程小雅昨於西班牙競走賽做出1小時37分09秒，但較自己的1小時32分30秒香港紀錄慢，亦未達直入東奧的1小時31分。她表示汲取世界賽教訓，勇於突圍未竟全功，雖感到失望，但不會後悔。東奧女子20公里競走限60人，現時仍未滿額，她能否入圍未有定案。