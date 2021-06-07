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2021年6月7日星期一
荷蘭新「三劍俠」求復興 迪比迪莊迪歷特撐起三線
22歲射手馬倫蓄勢待發 歐洲豪門虎視眈眈
迪布尼面部施手術 今返比利時大軍備歐國盃
威爾斯悶和 藍斯受傷無礙 德國迎拉軍缺歐聯決賽兵
伊拉克球員確診 本周鬥港足未受影響
多蒙特傳割價 8.9億售辛祖予曼聯
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接力飛魚添東奧資格 港隊累積36席 張家朗復賽封王注信心
費達拿法網闖16強 憂膝傷復發退賽
韋少爆胎退賽 佩雷斯阿塞拜疆站封王
籃網擒鹿拔頭籌 夏登傷退
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【明報專訊】（請看附圖）
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