荷蘭新「三劍俠」求復興 迪比迪莊迪歷特撐起三線

荷蘭隊已故主帥米高斯及名宿告魯夫，於1970年代為國家隊鎖定革命性的全能足球戰術哲學，卻連續在1974和78年世界盃決賽，不敵東道主西德隊和阿根廷隊飲恨，1976年首戰歐國盃獲季軍後，無以為繼10年，至1988年歐國盃才有「三劍俠」及朗奴高文領軍首次封王，以5球成為賽事神射手的雲巴士頓決戰蘇聯隊，於右路極窄位抽入驚世駭俗的窩利世界波，國際大賽中可一不可再。

誓重溫1988年舊夢

迪莊:為勝利而戰

惟「橙軍」其後無法重複成就，例如由1996至2014年，即使星光熠熠亦欠運，於歐國盃及世盃各有兩次（1次8強和3次4強）因射輸12碼出局，最佳成績是在史奈達、洛賓及尹佩斯等壓陣，於2010年成為世盃「三亞」球隊，更因青黃不接，無緣出席2016年歐國盃和2018年世盃。

今屆歐國盃是荷蘭隊相隔7年再登上國際大賽舞台，三線主力迪比、法蘭基迪莊及馬菲斯迪歷特被寄予厚望。迪莊說：「若以我軍的實力去參賽，那麼你便有力為勝利而戰。我們雖不是熱門奪標球隊，據說法國隊較突出，但我認為大約有6隊具爭標能力。」上月才滿24歲的他，於2019年助阿積士打入歐聯4強，藉此當選荷甲最佳球員，之後轉會巴塞隆拿，今季在後上攻門方面明顯進步。

缺施利臣雲迪積克

防線或成死穴

與迪莊同在阿積士崛起的馬菲斯迪歷特只是21歲，近兩季在祖雲達斯表現不過不失。他昨日操練時觸傷鼠蹊，迪保亞稱讓他提早收操，以免傷勢加劇。迪比則早在燕豪芬打出名堂，於曼聯度過兩個失望球季，之後轉會里昂大熟大勇，但仍未有冠軍落袋。盛傳27歲的他已被巴塞看中，若今屆踢出彩虹，第二春不會遠。可是，確診的門將施利臣，以及未傷癒的中堅華基爾雲迪積克無緣參賽，在3月足踝重傷後的戴利白蘭特未重拾佳態，勢再次暴露荷蘭隊傳統防守力弱的死穴。

（歐國盃系列 荷蘭隊）