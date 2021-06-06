英超列強洗牌未雨綢繆 費蘭甸奴羅美路離隊 基奧特續約車路士

英國天空體育稱，曼城有向36歲的費蘭甸奴提供新合約，但對方早已決定淡出，亦隨即發文告別，意味這支英超冠軍勢簽防中，作為洛迪卡斯簡迪的替補。歐聯冠軍車路士則宣布啟動與基奧特及後衛堤亞高施華的續約條款，基奧特一直盛傳轉投韋斯咸或意甲的AC米蘭，留隊消息令人意外，但亦代表不獲重用的青訓產物譚美阿巴謙勢被賣走。

水晶宮22人離隊

英超官方公布的球員變動名單，以水晶宮球員最多，加利卡希爾、安祖斯唐辛等至少9名一隊球員，連同青年軍合共22人需另覓新東家，令老帥鶴臣的繼任人，重組球隊護級任務艱鉅。英媒則廣泛報道，正尋找新帥的熱刺已放棄斟介車路士前帥干地，原因是兩者未能就轉會費、球季目標等達成共識。英倫及法國球壇轉會窗將在3日後重開，西、德、意等地球員交易，則要到7月才能正式成交。

魯賓戴亞斯膺英超最佳

另外，曼城中堅魯賓戴亞斯昨大熱當選英超今季最佳球員，成為繼兩奪此獎的基斯坦奴朗拿度之後，首個當選的葡籍球員。上月剛滿24歲的戴亞斯今季從賓菲加轉投曼城，即力壓隊友奇雲迪布尼及熱刺前鋒哈利卡尼奪獎。他全季32次在聯賽上陣攻入1球，助藍月保持15場不失球，是重奪英超冠軍的關鍵。他早前已奪英格蘭足球記者協會最佳球員獎項，其後在歐聯決賽不敵車路士，下一目標將是為葡萄牙隊出戰歐洲國家盃。曼城領隊哥迪奧拿及新星菲爾科頓，同日亦當選今季最佳領隊及最佳年輕球員。