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2021年6月6日星期日
丹麥奇兵誓複製神話 艾歷臣拱照中場 新帥接掌攻力勝當年
風之子雲特聲名鵲起 歐國盃亮相領軍突圍
西葡友賽言和 合作申辦2030世盃
巴西將帥反對辦美洲盃勢罷踢
東奧贊助商倡延期 冀疫情緩和開放觀眾入場
佘繕妡隔離完畢復出封后 NCAA奪銀助備戰東奧
利安納締里程碑拒投降 快艇挫獨行俠迎出線生死戰
體壇快訊：土庫曼棄辦場地世界賽
電視精選
英超列強洗牌未雨綢繆 費蘭甸奴羅美路離隊 基奧特續約車路士
曼聯班主重修舊好 增設球迷委員會續辦論壇
陸奇尼乘意外壓黑帝排頭位
絲慧杜蓮娜法網敗陣 前10種子7將離場
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【明報專訊】（請看附圖）
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