丹麥奇兵誓複製神話 艾歷臣拱照中場 新帥接掌攻力勝當年

丹麥隊於1992年因前南斯拉夫解體，才以候補身分參加歐國盃決賽周。球星米高勞特立因為與足總不咬弦，未有復出參戰，拉雜成軍的丹麥隊，要到分組賽最後一場，才開齋擊敗法國隊，以小組次名晉級。舒米高在4強戰撲出雲巴士頓的12碼，助丹麥隊力戰淘汰上屆冠軍荷蘭隊，決賽亦要他左飛右撲，才對德國隊保住2：0勝果；這亦是北歐球隊唯一的大賽冠軍。

3線戰將經驗豐富

執教5年的老帥夏列迪未等到歐國盃延期便離任，增加了丹麥隊今屆變數。接手的49歲教練曉曼特，此前執教丹超球隊洛斯查蘭特未算突出，但明顯有意提升攻力，今次徵召最少8名攻擊球員，已轉戰意甲的舊部安達斯奧臣、丹斯加特和哥本哈根射手約拿斯雲迪，都是近1年才獲提拔為大國腳。三星拱照的中場亦不輸任何強隊，基斯甸艾歷臣由年初瀕臨被國際米蘭賣走，到現於這支意甲冠軍坐穩正選，以佳態迎接歐國盃。熱刺的賀積查治與多蒙特的湯馬士迪蘭尼攻守兼備，兩閘丹尼爾華斯及米希利出擊力不俗，隊長卡積亞、小舒米高、巴夫韋迪等大球會戰將經驗豐富，Plan A已相當完整。

再遇比利時變陣招架

丹麥隊近27場正式賽事中，只曾在歐洲國家聯賽兩度不敵比利時隊，不幸的是他們在歐國盃再與這支世界一哥同組，曉曼特認為丹麥隊要交出上乘表現：「我們這兩仗除了各輸兩球，感受到實力的分野，但我們曾擊敗英格蘭隊和冰島隊，證明能與頂級球隊周旋，也能擊敗他們，下一步除了減少失誤，還要增加一點靈活性。」丹麥隊今年3月於世界盃外圍賽3戰全勝入14球，作客同級的奧地利隊時，下半場變陣3後衛，15分鐘內連入4球大勝，上周逼和德國隊，充分顯示Plan B的威力。