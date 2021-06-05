安永佳港足地標建功增信心 盼未來貢獻更多 黃洋皮外傷縫4針無恙

港足是役末段「破蛋」，由安永佳頭槌中楣彈入。亞洲足協官網一度顯示入球者為補射的鄭兆均，其後改回安永佳，重播片段亦可見這名傑志小將的頭槌攻門已過白界。安永佳首度晉身大港腳，獲委以重任擔正攻堅，賽後興奮表示：「極之高興，尤其對手屬亞洲最強之一，又是世界盃常客，這是夢一般的地標戰，令我更有信心前進。我仍年輕，亦渴望進步，相信未來能為港隊貢獻更多。」港足上一次對西亞球隊入球，是2015年9月於世盃外圍賽主場以2：3不敵卡塔爾隊；在非主場射破西亞隊大門，則追溯至2000年11月12日，港足友賽作客以1：1戰和阿聯酋隊，入球者為前傑志及快譯通中場楊熙智。

非主場逾廿年首射破西亞隊

至於隊長黃洋被對手撞傷右邊顴骨，即場治理後續戰，賽後在球場醫務室由駐場醫生縫4針，眼部有瘀腫，但他稱屬皮外傷，未傷及筋骨。

主帥麥柏倫承認為落敗感失望，但稱考慮到港足已一年半沒比賽，表現尚可接受。麥帥表示：「對手有恆常友賽，可惜我們受限於香港的（防疫）規定。港隊對港人意義重大，我們亦想進步，但需要通過比賽。」港足將休戰一周，香港時間下周六凌晨再鬥踢少一場居次的伊拉克隊。巴林隊昨以8：0大炒柬埔寨隊升榜首。

足總新CEO圖重整架構

此外，足總新任行政總裁譚秋朗偕足總高層觀看港足賽事直播，亦是履新一個月後首次受訪。足總去年被審計署及立法會帳目委員會狠批管理不善，商界出身的譚秋朗稱重視架構，認為足總過往運作偏重運動方面，盼以自身商界經驗調整架構，在一、兩年後建立新局面。他拒談是否「瘦身」，僅表示：「我會先研究出最有效的架構，提升內部凝聚力，可說是足總新一章。」

譚秋朗又指，將致力開拓本地足球人口，預期未來半年至一年，足總內部和市民大眾均會看到「不同做法」：「以我的方法重新燃點港人對本地足球的熱情，現階段提高票價是沒成效，而是需時增加足球人口，得到家長、學校和贊助商等支持，亦要做好青訓。」