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2021年6月5日星期六
鬥牛兵換血爭冠 巴塞馬體會僅佔5席 17新星領銜殺血路
側擊媲美祖亞昆 托利斯成殺手鐧
英軍阿諾特傷退緣盡歐國盃
湖人衛冕夢碎 占士首嘗一輪遊 棄戰東奧
雙核長唞改變形勢 綠葉重組失利成敗筆
美斯極刑建功 阿根廷世盃外賽和智利
足壇快遞：杜曹續約車路士3年
電視精選
安永佳港足地標建功增信心 盼未來貢獻更多 黃洋皮外傷縫4針無恙
澳職3軍棄戰亞冠 櫻花晉J組鬥傑志
拿度35歲牛一法網過關 自言不慶祝
東奧頒獎台亮相 善用廢料貫徹環保理念
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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鬥牛兵換血爭冠 巴塞馬體會僅佔5席 17新星領銜殺血路
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