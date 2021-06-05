湖人衛冕夢碎 占士首嘗一輪遊 棄戰東奧

背水一戰的湖人，原定養傷逾一周的「一眉」安東尼戴維斯意外擔正，但負傷的他打了僅5分半鐘再次退下火線。這亦令占士須獨力領軍，他雖全場上陣41分鐘貢獻29分、9個籃板及7次助攻，但太陽有戴雲布克卡手感火熱，首節射6記3分全中兼取22分，助球隊早早拉開。

太陽闖次圈鬥金塊

次節一度落後29分的湖人，終以100︰113不敵太陽，場數輸2︰4出局，無緣衛冕，連同日前出局的上屆總亞軍邁阿密熱火，令上屆總決賽球隊同在首圈下馬。而36歲的占士生涯參與15屆季後賽以來，初嘗首圈出局。相反今季首征季後賽的24歲球星戴雲布克卡，首圈6仗有4場得分「30+」，成太陽晉級功臣。賽後占士大方稱讚布克卡，認為對方進步明顯，而他又透露自己將不會為美國男籃參戰東奧，而是會為由其主演、將在下月上映的《太空也入樽2》作宣傳。

太陽過關後，將在西岸次圈面對丹佛金塊，後者昨有約基治攻下全場最高36分，率軍作客以126︰115挫波特蘭拓荒者，場數贏4︰2晉級。

美國前帥K教練明年退休

另外，現任杜克大學主帥的美國籃壇傳奇「K教練」基斯域斯基，宣布明年NCAA賽季結束後退休。74歲的他除了曾率美國隊在奧運三連霸，亦是NCAA男籃一級賽史上唯一取千勝的教練。