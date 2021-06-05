鬥牛兵換血爭冠 巴塞馬體會僅佔5席 17新星領銜殺血路

皇馬和巴塞雖是傳統歐洲勁旅，但由兩軍主導的西班牙隊，在1934至2006年世界盃最佳只是第4名，及至1964年歐國盃在獨裁者佛朗哥成功申辦下首獲冠軍。可是這崇尚進攻的球隊，往後44年中看不中用，直至2008年歐國盃才再度成功，實須歸功由巴塞提倡、經全能足球演變出來的Tiki-taka。巴塞時任教練哥迪奧拿帶領土炮沙維、恩尼斯達、布斯基斯及阿根廷隊球星美斯等，助「地上最強」在2009年榮膺「三冠王」，兩年後再摘下西甲及歐聯雙冠，其間以巴塞球員為骨幹的「鬥牛軍」，於2008和2012年歐國盃奪標，2010年更首次稱雄世盃。

Tiki-taka失效 安歷基救亡

花無百日紅，進攻迂迴的Tiki-taka漸被對手洞悉，哥迪奧拿於2012年掛冠，巴塞在2014年改由球會名宿安歷基接手改革，表現出其球員時代的快速、直接、全動感和精力充沛等特點，美滿成果是球隊翌年再膺「三冠王」，西班牙足總苦嘗2016歐國盃、2014和2018年世盃早段出局後，冀由安歷基救亡，情况可謂類似2014年的巴塞，其兩度執教西班牙隊的總成績為13勝5和3負，不敗率高達82%。

皇馬兵零上榜 為世盃鋪路

安歷基用人唯才，今屆歐國盃的西甲和英超兵分佔11人和9人，但巴塞及馬德里體育會只佔5席，皇馬的球員更名落孫山，而在國際賽披甲13次或以下的有16人，首次參加國際大賽的更達17人，28歲前鋒艾華路莫拉達已是其中一個老大哥，可見即使今次牛刀小試不成，或許亦可以為明年世盃未雨綢繆。

（歐國盃前瞻——西班牙隊）