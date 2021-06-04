港足復賽力戰1：3負伊朗 安永佳首獲喼帽 偕鄭兆均合力扳回一城

港足昨在巴林出戰世盃外亞洲區次圈C組第6場，正選排出4-5-1陣式，新入籍兵防中迪高及傑志年輕前鋒安永佳獲得首頂「喼帽」，左路起用年紀最小的陳晉一及孫銘謙，其餘後防球員為艾里奧、馮慶燁及唐建文，還有闊別5年再為港披甲的梁冠聰任防中，徐宏傑推前任右翼衛。

相隔533天再戰國際賽

世界排名31位的伊朗隊賽前只列小組第3，踢少一場落後榜首的伊拉克隊5分，為爭首名不容有失，「伊朗美斯」阿斯蒙、達利美及查漢巴克殊等球星均正選。「波斯軍團」甫開賽已圍攻，兩大射手阿斯蒙及達利美令港足禁區險象環生，終在23分鐘由翼鋒哥利沙迪右路壓過港腳孫銘謙，在窄位射破葉鴻輝十指關，以1：0領先。港足失守後一分鐘終有首次射門機會，但安永佳禁區窩利抽射高出。30分鐘，港足隊長黃洋反擊推上前場被撞跌，被對手踢中臉部受傷，幸仍能繼續比賽，港足半場落後0：1。

6戰5分續排第4 下周六鬥伊拉克

換邊後，港足以翼鋒鍾偉強入替徐宏傑，阿斯蒙之後禁區頂起腳僅柱邊出界，但至61分鐘由阿美利左路禁區頂勁射，省中黃洋改變方向入網。伊朗隊其後收起阿斯蒙，留力準備下周一大戰有主場之利的巴林隊。港足及後由黃威入替同效力東方龍獅的梁冠聰，戰至74分鐘有攻門機會，唐建文右路傳中，鍾偉強無人看管未能頂正。

79分鐘，港足換入理文雙將顏樂楓及鄭兆均，安永佳在6分鐘後接應黃威傳中頭槌攻門死角彈地，鄭兆均伏兵門前補射扳回一城，但港足仍以1：3敗陣。港足6戰5分續排第4，下輪輪空可有較長時間休息，至香港時間下周六凌晨才再有比賽對伊拉克隊。

（世界盃外圍賽）