梅拿求重現日耳曼鋒芒 前線新人不濟 路維最後領軍靠老將

3年前在世界盃分組賽出局，令路維痛定思變，宣布永不錄用湯馬士梅拿、後衛曉姆斯及謝路美保定。現在回看，可見他想德軍年輕化，並未帶來實質改善。中鋒問題繼續是核心，迪姆華拿轉會車路士後延續國家隊的低迷，在3月的世界盃外圍賽，路維決定起用基拿比作為箭頭，但3場只入5球，更在主場不敵北馬其頓隊，連同半年前歐洲國家聯賽慘吞西班牙隊6蛋，成為梅拿與曉姆斯獲重召的主因。路維在公布名單當日如是說：「你可以隨時按緊急掣……球隊部分比賽顯示出缺乏經驗和穩定性，梅拿與曉姆斯可以領導球隊。」

偕曉姆斯回歸 29歲禾蘭任後備殺手

歐國盃過去亦是兩名原本名氣不大的德籍中鋒成名之地，現任國家隊領隊比亞荷夫，正是1996年充當後備殺手，反勝捷克隊的入球功臣。漢堡名宿賀巴殊則在1980年以29歲高齡首度入選西德隊，再在決賽對比利時隊梅開二度。如此看來，相隔5年再獲重召，今夏滿29歲的摩納哥前鋒禾蘭，合時勢造英雄的條件。路維稱：「我們看到他在法甲的進步，他有強勁體格，希望其入球能力能幫助己隊。」

路維認非奪標熱門 輕裝上陣或更有利

德國隊在分組賽與上屆冠、亞軍葡萄牙及法國同組，路維認為球隊不屬於奪標熱門，今屆反可輕裝上陣：「我還沒設下目標，但若然分組賽過關，我認為球隊進入狀態，可贏任何錦標。」日耳曼大軍現時正於奧地利集訓，皆因6名英超兵，包括4名有份征戰歐聯的曼城或車路士球員，與染疫後剛歸隊的皇家馬德里中場卻奧斯，如直接入境德國需接受隔離。隊長紐亞表示，分組賽在安聯球場上演，8名入選的拜仁慕尼黑球員佔主場之利，或是今屆德國隊成敗關鍵。