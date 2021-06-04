許樹昌偕國際專家倡東奧全員強制打針 港團長貝鈞奇稱港將自願接種 疫下勢減幕後人手

橋本聖子重申東奧100%如期

東奧組委主席橋本聖子昨向英國廣播公司稱，相信東奧100%如期，但承認控制人流將是最大挑戰，正研究東奧閉門舉行的可能性。香港專家顧問許樹昌與逾10名國際專家，昨於《傳染病國際期刊》發表文章，指出日本專家早已警告，國際奧委會及日政府容許數以萬人入境，低估當中風險，因而主張日本強制選手及隨行人員等接種疫苗。專家促請日政府採取額外防疫措施，包括要求選手赴日前作PCR核酸檢測，入境時接受PCR核酸篩查及檢疫10天。

香港體育學院早前安排港將打針，港隊團長貝鈞奇昨出席活動時稱，自己已接種疫苗：「不過，港協不會強制運動員打針，只能夠強烈建議他們去接種疫苗。」他又承認，代表團人數因應國際奧委會要求「縮水」：「醫療人員、教練團等人數會較往屆減少，但我們會盡力爭取合理人數，以滿足港將的需求。至於會否安排包機接送港隊，就要視乎與贊助商的安排。」

未計待落實的游泳女子4×100米混合泳接力資格，港隊暫奪35張東奧入場券，貝鈞奇相信會再有增長。他透露港隊下月初會在禮賓府授旗，之後按賽期分批赴日，期望「牛下女車神」李慧詩、泳隊的何詩蓓及「跳馬王子」石偉雄，能為港帶回獎牌。