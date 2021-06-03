一眉缺陣 湖人負太陽出線勢危 占士初嘗首圈連敗提早離場

「一眉」上仗左腳腹股溝受傷，料養傷至少10天，無法趕及在首圈復出。湖人昨在他缺陣下兵敗如山倒，全隊命中率僅34.5%，其中第二節僅得10分，終以30分之差慘敗，場數落後2：3，陷出局邊緣。

是役取24分的占士，生涯初嘗季後賽首圈連敗，賽後他表示：「很簡單的事實，就是我們被痛擊了，他們在場上予取予攜。」而昨仗撞傷右肩退下火線的太陽主將基斯保羅，賽後則透露傷勢無礙。

三巨頭締紀錄 籃網晉次圈鬥公鹿

同日賽事方面，布魯克林籃網在「三巨頭」艾榮、杜蘭特及夏登合轟83分下，主場123：109擊敗波士頓塞爾特人，場數4：1淘汰對方闖次圈，將鬥密爾沃基公鹿，而三巨頭在首圈場均合轟85.2分，寫下聯盟季後賽單圈3將場均得分紀錄。

至於波特蘭拓荒者雖有李拿特獨取55分，包括第4節末段的3分球追平，惟球隊力戰至加時下無以為繼，作客以140：147不敵丹佛金塊，場數落後2：3。

美國會籲球員停用新疆棉品牌

另外，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）昨去信NBA球員工會，呼籲NBA球員停止代言使用新疆棉的中國品牌，指出球員和聯盟不應成為侵害人權的共犯。