一眉缺陣 湖人負太陽出線勢危 占士初嘗首圈連敗提早離場

【明報專訊】衛冕的洛杉磯湖人昨於NBA季後賽首圈第五戰，有「一眉」安東尼戴維斯因傷缺陣下，作客以85：115慘負予有戴雲布克卡獨取30分的鳳凰城太陽，場數落後2：3，陷出局邊緣。是役提早離場的湖人球星勒邦占士，賽後承認被對手痛擊，「他們在場上予取予攜」。
「一眉」上仗左腳腹股溝受傷，料養傷至少10天，無法趕及在首圈復出。湖人昨在他缺陣下兵敗如山倒，全隊命中率僅34.5%，其中第二節僅得10分，終以30分之差慘敗，場數落後2：3，陷出局邊緣。
是役取24分的占士，生涯初嘗季後賽首圈連敗，賽後他表示：「很簡單的事實，就是我們被痛擊了，他們在場上予取予攜。」而昨仗撞傷右肩退下火線的太陽主將基斯保羅，賽後則透露傷勢無礙。
三巨頭締紀錄 籃網晉次圈鬥公鹿
同日賽事方面，布魯克林籃網在「三巨頭」艾榮、杜蘭特及夏登合轟83分下，主場123：109擊敗波士頓塞爾特人，場數4：1淘汰對方闖次圈，將鬥密爾沃基公鹿，而三巨頭在首圈場均合轟85.2分，寫下聯盟季後賽單圈3將場均得分紀錄。
至於波特蘭拓荒者雖有李拿特獨取55分，包括第4節末段的3分球追平，惟球隊力戰至加時下無以為繼，作客以140：147不敵丹佛金塊，場數落後2：3。
美國會籲球員停用新疆棉品牌
另外，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）昨去信NBA球員工會，呼籲NBA球員停止代言使用新疆棉的中國品牌，指出球員和聯盟不應成為侵害人權的共犯。