港足相隔年半再征世盃外 惡鬥伊朗 麥柏倫:踢出「香港不死」態度

伊朗vs.香港 - now630/633台 晚上22：30直播

港足經過一連3天在巴林訓練後，將於14天內三鬥西亞勁旅，首仗為今晚10時半對世界排名31位的「亞洲二哥」伊朗隊，是港足相隔533天後首場國際賽。港足在C組5戰5分排第4，餘下3仗落後榜首的伊拉克隊6分，晉級難度極高，但亦要為2023年亞洲盃外圍賽的分配席位搶分。

料再排4-5-1陣穩守突擊

港足在逾一年半前於香港大球場的世盃外圍賽硬撼伊朗隊及巴林隊時，正選曾派出7至8名後衛屯兵中後場，最終分別僅負0：2及打和0：0，今仗面對伊朗隊前線有綽號「伊朗美斯」的阿斯蒙、效力英超白禮頓的查漢巴克殊及葡超波圖的達利美等球星壓陣，加上作客因素，預計會再次起用4-5-1陣式穩守突擊。而入籍守將羅拔圖累積兩黃需今仗停賽，料隊長黃洋將伙拍新入籍兵迪高及重返港隊的顏樂楓鎮守中場。

巴林中立場交鋒 葉鴻輝冀保不失

麥柏倫直言，伊朗隊接近是亞洲最強球隊，實力僅次於日、韓兩隊，將是巨大挑戰：「對手無論體格、速度、技術等都比我們強，有些球員效力歐洲聯賽球隊，單從個別球員比較，雙方實力是有很大差距。但我們會在戰術上部署，球員需要團結一致，踢出『香港不死』的態度，希望可踢出讓伊朗感到驚訝的表現。」不過，麥柏倫賽前不滿訓練場地質素，承認影響訓練效果：「訓練場不太平坦，對球員膝蓋關節和腳踝都不好。」

門將葉鴻輝稱，雖在西亞比賽令伊朗隊再佔優，但強調港足也有相應部署：「作為門將當然希望每場保持零失球，有上次主場對伊朗隊的經驗，對今次準備都有幫助，自己有信心盡力保持不失。」他透露，今次比賽用球跟過去在港使用的明顯有分別，令射門球速較快：「影響最大是球感，控球和接球等都要重新適應，但經過數天練習後已大致沒問題。」

中場顏樂楓稱在港隊訓練一段時間後，已清晰了解防守反擊要求，會盡力執行部署。首次晉身大港腳的安永佳稱，不論正選與否、位置是左中場還是前鋒，盼在港隊發揮出今季在傑志的好表現。

港足3仗Now TV免費播

足總昨落實港足在巴林的3場世盃外，將全數由Now TV的630及633台直播，球迷可透過相關手機程式免費收看630台的賽事直播。

（世盃外消息）